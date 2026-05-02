SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEPORI, Susana. - Tus amigas cinéfilas Silvia, Mercedes, Adela, Nanes, Celia, Mónica, Viviana, María Rosa, Susana y Margarita te despedimos con amor.

✝ LEPORI, Susana. - Con mucha tristeza despedimos a Susi y acompañamos con todo cariño a Raúl y familia. Porfirio y Patricia Carreras, hijos y nietos.

✝ LEPORI, Susana. - Emilio y Leni Gnecco participan su fallecimiento y acompañan a Raúl, hijos y demás familia en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa