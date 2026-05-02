LA NACION

LEPORI, Susana

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEPORI, Susana. - Tus amigas cinéfilas Silvia, Mercedes, Adela, Nanes, Celia, Mónica, Viviana, María Rosa, Susana y Margarita te despedimos con amor.

LEPORI, Susana. - Con mucha tristeza despedimos a Susi y acompañamos con todo cariño a Raúl y familia. Porfirio y Patricia Carreras, hijos y nietos.

LEPORI, Susana. - Emilio y Leni Gnecco participan su fallecimiento y acompañan a Raúl, hijos y demás familia en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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