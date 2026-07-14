IBM se desploma en Wall Street: sus acciones llegaron a perder 25% y registran su peor jornada en casi 40 años

Las acciones de IBM protagonizaron este martes una de las mayores caídas de su historia reciente en Wall Street. Los papeles de la compañía llegaron a desplomarse casi un 25% durante la rueda, en lo que se perfila como su peor jornada bursátil desde el histórico “Lunes Negro” de 1987, hace casi cuatro décadas.

El derrumbe se produjo después de que la empresa sorprendiera al mercado con la publicación anticipada de resultados preliminares del segundo trimestre, una semana antes de la fecha prevista. Las cifras estuvieron por debajo de las estimaciones de los analistas tanto en ingresos como en ganancias, lo que disparó una ola de ventas entre los inversores.

De acuerdo con datos de Yahoo Finance, la acción había cerrado la rueda anterior en torno a los US$290. Este martes abrió con una fuerte brecha bajista y durante la sesión llegó a negociarse cerca de los US$220, lo que implicó una pérdida cercana al 25% respecto del cierre previo. A las 11, el papel cotizaba alrededor de US$221, con una baja diaria superior al 23%.

Qué ocurrió

IBM informó que espera ingresos por US$17.200 millones en el segundo trimestre y una ganancia ajustada de US$2,93 por acción, ambos valores por debajo del consenso de Wall Street, que esperaba US$17.860 millones de facturación y US$3,01 por acción.

En una carta a los inversores, el CEO de la compañía, Arvind Krishna, reconoció que el trimestre estuvo marcado por una ejecución inferior a la esperada. Según explicó, varios clientes reasignaron sus presupuestos tecnológicos hacia la compra de servidores, almacenamiento y memoria ante la expectativa de aumentos de precios, lo que afectó especialmente al negocio de infraestructura y retrasó el cierre de grandes contratos.

El logo de IBM en la Bolsa de Valores de Nueva York, el 18 de marzo del 2019. (AP foto/Richard Drew) Richard Drew - AP

La empresa también admitió que el lanzamiento de su nuevo mainframe z17, una de sus principales apuestas para la era de la inteligencia artificial, no tuvo el desempeño previsto durante el trimestre.

La magnitud del desplome sorprendió incluso a los analistas de Wall Street. La caída se encamina a convertirse en la mayor baja diaria de IBM desde el 19 de octubre de 1987, cuando las acciones retrocedieron un 23,7% durante el denominado “Lunes Negro”, una de las peores jornadas de la historia de los mercados financieros.

El fuerte castigo también arrastró a otras compañías del sector tecnológico vinculadas al software y los servicios empresariales, ante el temor de que la desaceleración del gasto corporativo pueda extenderse a otras empresas.

Más de un siglo de historia

Fundada en 1911 bajo el nombre de Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) y rebautizada como International Business Machines (IBM) en 1924, la empresa es una de las compañías tecnológicas más emblemáticas del mundo. Fue protagonista del desarrollo de las grandes computadoras corporativas, impulsó la revolución de las PC en la década de 1980 y, años más tarde, alcanzó notoriedad con desarrollos como Deep Blue, la supercomputadora que venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, y Watson, su plataforma de inteligencia artificial.

En los últimos años IBM reorientó su estrategia hacia la nube híbrida, la inteligencia artificial y el software empresarial, apoyada en adquisiciones como Red Hat y en una profunda reestructuración de su negocio.