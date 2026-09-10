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LERMAN, Raquel,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ LERMAN, Raquel, q.e.p.d., falleció el 7-9-2026. - Con profundo dolor, comunicamos el sentido fallecimiento de Raquel Lerman. Su partida deja un vacío inmenso en quienes tuvimos el privilegio de conocerla y compartir su cariño, fortaleza, amor y alegría de vivir. La recordaremos siempre por su bondad y honestidad ante todo. Sus deudos: sus hijos Pablo y Daniel, nietos Ary, Ale y Laura, bisnietos Mati, Vera y Florcita y sus nietas del alma Celina, Ileana y María.
Aviso publicado en la edición impresa
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