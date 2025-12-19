SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LERNER, Diego, q.e.p.d. - Martín Iraola, el equipo directivo y los colaboradores de The Walt Disney Company Latin America participan con profundo pesar el fallecimiento de su presidente honorario. Diego deja una marca imborrable y quedará siempre en nuestra memoria la forma apasionada de trabajar y de disfrutar de Disney que transmitía en cada momento. Su vida fue una constante invitación a soñar y a crear el futuro. Acompañamos a Belén, Tomás, Eloísa y Eugenio en este triste momento.

† LERNER, Diego. - El directorio y el personal del grupo Cinecolor despiden con profundo dolor al amigo Diego Lerner. Su fuerza y su tesón dejan una huella imborrable en la industria del entretenimiento audiovisual. Acompañamos a su familia en este triste momento y rezamos una plegaria para que descanse en paz.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Juan A. Bartolomé; sus hijos Ramiro y Mechi, Francisco y Mariana, Magdalena, Pilar, Benjamín y Gloria, Catalina y Graciela Ruggero acompañan a Belén, Toto, Elo y Eugenio en este tan doloroso momento y piden una oración en su memoria.

