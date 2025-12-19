LA NACION

LERNER, Diego

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Martín Iraola, el equipo directivo y los colaboradores de The Walt Disney Company Latin America participan con profundo pesar el fallecimiento de su presidente honorario. Diego deja una marca imborrable y quedará siempre en nuestra memoria la forma apasionada de trabajar y de disfrutar de Disney que transmitía en cada momento. Su vida fue una constante invitación a soñar y a crear el futuro. Acompañamos a Belén, Tomás, Eloísa y Eugenio en este triste momento.

LERNER, Diego. - El directorio y el personal del grupo Cinecolor despiden con profundo dolor al amigo Diego Lerner. Su fuerza y su tesón dejan una huella imborrable en la industria del entretenimiento audiovisual. Acompañamos a su familia en este triste momento y rezamos una plegaria para que descanse en paz.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Juan A. Bartolomé; sus hijos Ramiro y Mechi, Francisco y Mariana, Magdalena, Pilar, Benjamín y Gloria, Catalina y Graciela Ruggero acompañan a Belén, Toto, Elo y Eugenio en este tan doloroso momento y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El Vaticano anunció que el argentino Enrique Shaw será proclamado beato
    1

    El Vaticano anunció que el empresario argentino Enrique Shaw será proclamado beato

  2. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este jueves 18 de diciembre?
    2

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 18 de diciembre

  3. Dónde ver Homo Argentum online y cuándo se estrena en Disney+
    3

    Dónde ver Homo Argentum online y cuándo se estrena en Disney+

  4. Wanda Nara se quebró al conocer el beneficio que le otorgó la Justicia a Mauro Icardi
    4

    Wanda Nara se quebró al conocer el beneficio que le otorgó la Justicia a Mauro Icardi

Cargando banners ...