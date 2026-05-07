SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEVATI, Horacio A.. - Su mujer María S. Pugliese; sus hijos Luciana, Jimena, Agustina y Pedro, su yerno Federico, su nuera Lucía y sus nietos Juana, Bautista, Lola, Raffaella, Benicio y Mora lo despiden con mucho amor. ¡Siempre en nuestros corazones!

✝ LEVATI, Horacio. - Que en paz descanses querido Doc. Tus sobrinos Fernanda y Alejandro, Enio y Dolores, sus hijos y nietos te despedimos con profundo dolor, sabiendo que dejaste una huella imborrable en cada uno de nosotros. Acompañamos a María, Lula, Jime, Agus y Pipi en este difícil momento y elevamos una oración en tu memoria.

✝ LEVATI, Horacio A., Dr. - Guillermo Ferrero, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a María Silvia, hijos y nietos con cariño.

Avisos fúnebres

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