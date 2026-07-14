Kylian Mbappé golpeó a Unai Simón y el VAR no intervino en la principal polémica del triunfo de España ante Francia

España selló su clasificación a la final del Mundial con un contundente 2-0 sobre Francia en Dallas, en un partido que dominó durante buena parte de los 90 minutos. Sin embargo, el tramo final dejó la principal polémica de la tarde: Kylian Mbappé golpeó a Unai Simón en una acción que despertó reclamos de expulsión, aunque el árbitro Iván Barton apenas le mostró la tarjeta amarilla y el VAR no convocó a una revisión.

La jugada se produjo cuando el encuentro ya estaba definido y reflejó la frustración de un seleccionado francés que nunca logró imponer condiciones. Mbappé llegó exigido a disputar una pelota con el arquero español y terminó con una sanción que generó debate por la dureza del contacto.

Los primeros minutos ofrecieron un desarrollo parejo, aunque la primera acción controvertida apareció antes del cuarto de hora. Michael Olise llegó tarde a una disputa con Rodri y lo impactó con un planchazo. El salvadoreño Cisneros sancionó la infracción, pero decidió no mostrar ninguna tarjeta pese a la dureza del cruce.

¿ERA PARA TARJETA? Olise le pegó este patadón a Rodri y no vió la amarilla...



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España abrió el marcador cerca de los 20 minutos. Marc Cucurella envió un centro pasado que parecía controlado por Lucas Digne, pero Lamine Yamal anticipó al lateral francés y recibió una patada cuando el defensor intentó despejar. El árbitro marcó penal y Mikel Oyarzabal convirtió con un potente remate a la derecha para establecer el 1-0. El delantero alcanzó así su quinto gol en ocho partidos con la selección española.

El golpe resultó doble para Francia. Poco después, William Saliba sintió una molestia cuando intentó controlar un pase hacia atrás, cayó al césped y no pudo continuar. Didier Deschamps dispuso el ingreso de Maxence Lacroix para reemplazar al defensor.

Con la ventaja, España administró la posesión y controló el desarrollo frente a un rival que encontró pocas respuestas ofensivas. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente manejó los tiempos y limitó a Francia, que apenas consiguió acercarse con intentos aislados.

Didier Deschamps se despidió como entrenador de Francia LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El segundo tanto llegó a los 58 minutos. Pedro Porro inició una pared con Dani Olmo y recibió la devolución mientras el mediocampista era derribado por una infracción. Barton Cisneros aplicó la ventaja y Porro definió con comodidad para ampliar la diferencia.

Minutos después, Lamine Yamal llegó a convertir el tercero tras quedar mano a mano con el arquero, enganchar hacia el medio y definir con precisión. Sin embargo, la conquista fue anulada por una fina posición adelantada.

La acción que concentró todas las miradas ocurrió a los 85 minutos. Rayan Cherki lanzó un pase largo sin destino aparente y el arquero español Unai Simón esperó el momento justo para controlar la pelota mientras Mbappé corría para presionarlo. Cuando el arquero tomó el balón con las manos, el capitán francés no logró frenar su carrera y lo impactó arriba con el brazo, sobre la cabeza, y abajo con el pie.

Iván Barton reaccionó de inmediato y mostró la tarjeta amarilla. La decisión abrió el debate porque el contacto pareció exceder una simple acción imprudente. Aun así, el polaco Tomasz Kwiatkowski, a cargo del VAR, no llamó al árbitro para revisar la jugada en el monitor y el encuentro continuó con un saque del arquero español.

MBAPPÉ LO FUE A BUSCAR A UNAI SIMÓN



El delantero de Francia presionó más de la cuenta al arquero de España y fue amonestado.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/t6rdK2krJa — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

La infracción expuso también el momento que atravesó Mbappé en un partido muy alejado de su influencia habitual. Francia nunca logró discutir el dominio español y generó muy poco peligro. El delantero apenas ganó dos de los 11 duelos que disputó y el seleccionado francés solo consiguió tres remates en todo el encuentro: uno desviado y dos que terminaron afuera, entre ellos un tiro libre.

El encuentro fue especial para Deschamps, que alcanzó los 26 partidos dirigidos en mundiales con la selección francesa, un récord que lo dejó por encima de los 25 que había acumulado el alemán Helmut Schön. El próximo sábado, jugarán por el tercer puesto en Miami a las 18, en lo que será el cierre de una etapa para el entrenador. Desde ahora, el cargo quedará en manos de Zinedine Zidane, quien asumirá el desafío de conducir al seleccionado francés en el próximo ciclo.

Por su parte, España espera por el ganador de Inglaterra y la Argentina, para disputar la final del mundo el domingo a las 16 en Nueva Jersey.