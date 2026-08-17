LEVI DEVEALI, Giovanna
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ LEVI DEVEALI de LEW, Giovanna, Z.L. - Lamentamos el fallecimiento de nuestra querida Giovanna y acompañamos con mucho dolor y amor a Enrique, Analía, Dino, Marcelo, a todos sus nietos y bisnietos. Su familia Marcelo, Alan, Maro, Guido, y Agustín.
✡ LEVI DEVEALI de LEW, Giovanna. - Gracias por todo, por siempre en nuestros corazones. Con mucho amor, tus hijos, Marcelo y Clara Ortega, tus nietos Nicolás, Denise Venzmer, Martina, Tomás, Martina Pelorosso, Candela y tus bisnietos Santi, Bauti, Balti, Justi y Oli.
✡ LEVI DEVEALI de LEW, Giovanna. - Lamentamos el fallecimiento de Giovanna y acompañamos a Analía y Marcelo, y a toda la familia Lew en este momento de dolor. Su familia esteña: Bergman, Galperin, Grinbaum, Halpern, Kiguel, Mekler, Melnitzky, Rosenzvit, Rud, Schapira, Wior, y Woslavsky.
Aviso publicado en la edición impresa
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