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LEVINSKY, Clara
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ LEVINSKY de BROIDE, Clara. - Su hermana Miriam L. de Michalewicz, sus sobrinos Matías y Violeta y sobrinos nietos Eitan y Iair (as.) lamentan su partida y acompañan a Lucila y Julián en su dolor.
✡ LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Tus amigas Katy Gueler y Chela Elfman te despiden y acompañan a tu familia con profundo dolor.
✡ LEVINSKY, Clara, Z.L., falleció el 28-6-2026. - Te despedimos con inmensa tristeza. Chela, Diana, Lili, Marcela, Mónica, Sandra y voluntarias WIZO AMBA.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION