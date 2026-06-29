LA NACION

LEVINSKY, Clara

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEVINSKY de BROIDE, Clara. - Su hermana Miriam L. de Michalewicz, sus sobrinos Matías y Violeta y sobrinos nietos Eitan y Iair (as.) lamentan su partida y acompañan a Lucila y Julián en su dolor.

LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Tus amigas Katy Gueler y Chela Elfman te despiden y acompañan a tu familia con profundo dolor.

LEVINSKY, Clara, Z.L., falleció el 28-6-2026. - Te despedimos con inmensa tristeza. Chela, Diana, Lili, Marcela, Mónica, Sandra y voluntarias WIZO AMBA.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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