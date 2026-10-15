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LÉVIS-MIREPOIX, Antoine
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LÉVIS-MIREPOIX, Antoine, duque de Lévis-Mirepoix y de San Fernando Luis, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Néstor J. Belgrano, Daniel Charles, Mariano de la Torre, Guillermo Walter Klein, Enrique S. Mantilla, Diego Otamendi, Jorge Otamendi, Rogelio F. Pfirter, Miguel Sauze Juárez, Juan Vicente Sola y Alfonso Trigo, participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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