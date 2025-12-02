LA NACION

LEZAMA, Esteban D.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEZAMA, Esteban D., q.e.p.d. - Cristina Bonsignore de Anadón; sus hijos Rosa, Pepa, Loro, Titi, Necu y Tina (a.), hijos políticos y nietos despiden al querido Esteban y abrazan a Santi, Joaco y Paz Lezama Anadón y acompañan a Eleonora y a los Lezama con el cariño de siempre.

LEZAMA, Esteban, Dr., q.e.p.d. - Tus amigos de Qualitas: José Álvarez, Héctor Ballestero, Enrique Braun Estrugamou, Emilio Dumais, Fernando Hume, Roberto Marques, César Pera, Claudio Rocca y Guillermo Seresi acompañamos a Eleonora y familia y abrazamos a Martín en estos tristes momentos.

LEZAMA, Esteban. - Sus hermanos Pancho y Alicia, Fernando y María Celina, Susana y Ricky (as.), Martin, Tetela y Marcelo, sus hijos y nietos lo despiden con enorme tristeza y rezan por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Una terminal dejó de operar en su histórica fábrica y se trasladó a Zárate
    1

    Una terminal dejó de operar en su histórica fábrica y se trasladó a Zárate

  2. El calendario completo de la Anses en diciembre
    2

    Cuándo cobro Anses: el calendario completo de diciembre 2025

  3. Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
    3

    Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene

  4. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
    4

    Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo

Cargando banners ...