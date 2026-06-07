LIGATO, Amanda,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LIGATO de GATTIKER, Amanda, q.e.p.d., 5-6-2026. - Querida Cholita: Lograste formar esta familia maravillosa. ¡Ya estarás con Adri y con todos tus seres amados! Vas a estar siempre en nuestros corazones. ¡Te amamos!. Tu esposo, Edy Gattiker, tus hijos, Edu, Bell, Roby, Maru y Adri, tus hijos políticos, Tete, Fer, Rome y Carlitos, tus nietos, Lulita, Max, Pato, Flor, Stef, Luchito, Barbie, Adriano, Lao, Valen, Bauti, Jacquie, Matt, Ivu, Guadi, Pedrito, Cata, Gato, Emi, Nico, Santi, Mili y Meli y tu bisnieta, Olivia. La despedimos en el Cementerio Alemán de Pablo Nogués, hoy, a las 11.

✝ LIGATO de GATTIKER, Amanda. - Querida Chola, te despedimos con el recuerdo de los años compartidos y tu alegría eterna. Familia Colomer Hauser.

Avisos fúnebres

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