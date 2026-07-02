SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel. - Elenita Mazzini te despide con mucho cariño.

✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel, q.e.p.d. - Juan Alejandro, Dora y Juani Sanchez Lahoz despiden al querido Juan Manuel y acompañan a Silvia, Silvina, Mariana y Mate e Ines y nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa