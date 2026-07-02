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LISSARRAGUE, Juan Manuel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel. - Elenita Mazzini te despide con mucho cariño.
✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel, q.e.p.d. - Juan Alejandro, Dora y Juani Sanchez Lahoz despiden al querido Juan Manuel y acompañan a Silvia, Silvina, Mariana y Mate e Ines y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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