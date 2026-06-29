SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel, q.e.p.d., falleció el 28-6-2026. - Tu mujer Silvia, tus hijos Silvina, Mariana y Mate e Inés y tus nietos Agus, Nacho, Mati, Lucas, Manu, Vicky y Martín te amamos y te vamos a extrañar mucho, ya estás descansando en paz.

✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel, q.e.p.d. - Tu prima Marcela Martin y sus hijos te despiden con tristeza y acompañan a Silvia y las chicas.

✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel. - Recordándolo con mucho cariño acompañamos a Silvia y a las chicas. Sonia Carlés y Flia., María Luz Gil y Flia., Zulema Maza y Flia., Malata Ros Artayeta y Flia. y Monique White.

✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel q.e.p.d. - La asesoría jurídica del Automóvil Club Argentino despide con pesar a su ex asesor.

✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel, q.e.p.d. - César Carman (h.) participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y ruega oraciones en su memoria.

✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel, q.e.p.d. - El presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, y la comisión directiva participan con profundo pesar el fallecimiento de quien haya sido secretario de comisión directiva de la institución, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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