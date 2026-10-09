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LITTERIO, Liliana Hebe
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LITTERIO, Liliana Hebe, q.e.p.d., falleció el 7-10-2026. - Elena C. Romano, José Lago Rodríguez y José Francisco Lago Rodríguez expresan su profundo dolor y acompañan a su esposo Héctor Guisado, a su hijo Tomás y a toda su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.
Aviso publicado en la edición impresa
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