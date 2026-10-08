Polémica por el oro: la AGN señaló pérdidas del BCRA por US$1023 millones y el Gobierno cuestiona su interpretación

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este jueves los estados contables del Banco Central (BCRA) de 2025 y destacó que operaciones de cobertura vinculadas al oro generaron una pérdida de US$1023 millones, que fueron pagadas con divisas. Ese costo absorbió parte de la ganancia patrimonial de más de $8 billones que produjo la suba del precio del metal a nivel internacional.

El señalamiento abrió una controversia por la interpretación de ambos resultados: mientras el informe técnico describió las transacciones como coberturas, la comunicación pública del titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, sostuvo que la entidad había especulado y “erró el cálculo”.

El dictamen, aprobado este jueves mediante la resolución 205/2026, emitió una opinión favorable sobre el balance del organismo que conduce Santiago Bausili. Concluyó que los estados contables presentaron “razonablemente, en todos sus aspectos significativos” la situación patrimonial, los resultados y los flujos de efectivo de la entidad al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con su marco contable.

Sin modificar esa opinión, la auditoría incorporó un “párrafo de énfasis” sobre los derivados vinculados al oro. Allí consignó una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones y, por separado, una pérdida de $1.469.155 millones en moneda de cierre por las operaciones financieras relacionadas con ese activo.

“Durante el ejercicio 2025 el BCRA concertó, con el fin de cobertura, operaciones de derivados liquidables en dólares estadounidenses cuyo subyacente -garantía- fue el oro”, indicó el informe. Agregó que al cierre del año ya no existían operaciones abiertas por ese concepto y que el resultado negativo equivalió a US$1023 millones, “con egresos de divisas”.

Consultada por LA NACION, una fuente con conocimiento directo de la operatoria cuestionó esa lectura. Explicó que los resultados de una cobertura pueden moverse en sentido contrario al activo protegido y sostuvo que los pagos por esos contratos debían analizarse junto con las ganancias por la valorización del oro. Desde esa perspectiva, destacó que las coberturas absorbieron parte de esa mejora, sin revertirla.

La misma fuente consideró que la comunicación de la AGN politizó el tema y cuestionó que se interpretara el resultado negativo como un error de la estrategia. El dictamen técnico no presentó una evaluación de su conveniencia: para determinarla se necesitan las condiciones de los contratos, los riesgos que se buscaba cubrir y su efecto conjunto sobre las tenencias.

La diferencia entre ambos resultados también importa porque la ganancia por cotización refleja la valorización del oro en el patrimonio del Central, mientras que las operaciones de cobertura requirieron pagos en dólares. El informe no identificó una pérdida total de las tenencias ni una desaparición de lingotes.

Según el detalle de la AGN, US$960,2 millones de la pérdida correspondieron a resultados negativos por opciones y US$62,8 millones, a primas de esos instrumentos. El organismo aclaró que otros derivados tuvieron resultados positivos, por lo que la pérdida neta del conjunto de esos instrumentos fue menor: $1.026.657 millones.

En la publicación difundida en X, la AGN fue más allá de la descripción contable. Afirmó que el BCRA había realizado operaciones “especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro” y que “erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones”. Esas conclusiones no figuran en el informe técnico, que consignó el propósito de cobertura.

El señalamiento se produjo sobre un ejercicio de ganancias elevadas para el BCRA. En mayo, al presentar el balance, la entidad informó un resultado positivo de $34,3 billones, un 34% superior al de 2024 en moneda constante, y un patrimonio neto de $51,3 billones. Según el BCRA, ambos fueron los más altos en términos reales de los últimos 20 años, con la excepción de 2019, cuyo resultado atribuyó a un cambio de criterio contable. También informó que la cotización del oro aumentó 64,9% en dólares durante 2025.

La resolución dejó asentadas las disidencias parciales de Mariano Piazza y Mónica Almada, representantes de La Libertad Avanza, y de Luis Naidenoff, de la UCR. El documento no reprodujo los fundamentos de las disidencias, por lo que no permite precisar qué puntos objetaron.

En paralelo, la AGN informó que envió al BCRA para su descargo otra auditoría, específica sobre la gestión de las reservas físicas de oro. Ese trabajo examina el traslado al exterior, su destino y sus eventuales beneficios.

Sobre la localización, fuentes del BCRA que conversaron con este medio semanas atrás señalaron que las tenencias están depositadas en las bóvedas del Central en Buenos Aires y en una cuenta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza. Aclararon que la autoridad monetaria no tiene una cuenta en el Banco de Inglaterra y distinguieron entre la institución donde está registrada la tenencia y la bóveda donde podrían conservarse los lingotes.