SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LIVINI, Franco Alfredo, q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - El servicio de radioterapia del Hospital Italiano rinde homenaje en su memoria y acompaña a sus familiares en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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