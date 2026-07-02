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LIVINI, Franco Alfredo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LIVINI, Franco Alfredo, q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - El servicio de radioterapia del Hospital Italiano rinde homenaje en su memoria y acompaña a sus familiares en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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