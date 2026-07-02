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LIVINI, Franco

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LIVINI, Franco, 29-6-2026. - Tweety, dejaste huella en nuestras vidas, Macó, Pilar, Mili y Juan. Abrazo apretado a Claudine, Pía y familias.

LIVINI, Franco, q.e.p.d. - Eduardo Tarditi despide a Franco con pesar, acompaña a Alicia y familia en su dolor y ruega una oración en su memoria.

LIVINI, Franco, Ing., q.e.p.d. - Flia. Bonamico y Flia. Mateo Rush despiden a un gran señor y un gran amigo que en los momentos difíciles siempre estuvo presente.

LIVINI, Franco. - Silvia y Daniela Baccanelli despiden con profundo pesar a Franco y acompañan con muchísimo cariño a Alicia, Eugenia, Macó y familia en este doloroso momento.

LIVINI, Franco, q.e.p.d. - Pata Arriaga y Alberto Andueza e hijos despiden con tristeza a Franco. Siempre agradecidos por tu inmensa bondad. Abrazamos a Alicia, Eugenia y Macó con mucho cariño.

LIVINI, Franco, q.e.p.d. - Cristina Liébana de Nervi y Néstor Nervi, sus hijos Ezequiel y Teodelina, Nicolás y Marie y sus nietos Sofi, Salvi, Benji y Olivia acompañan a Eugue y familia en este triste momento.

LIVINI, Franco, q.e.p.d. - Daniel y Rita Falck despiden a Franco con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

LIVINI, Franco A., Ing., q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - Los socios e integrantes del Estudio Michelson, abogados, despiden con respeto y admiración a un hacedor incansable, al que tuvieron el honor de representar durante más de 28 años y piden oraciones por su memoria y cristiano consuelo de su querida familia.

LIVINI, Franco A., Ing., q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - Any y Guillermo Michelson Irusta, sus hijos y nietos despiden a su amigo Franquino y acompañan a Alicia, Macó, Eugue y demás familiares en su parida a la casa del Señor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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