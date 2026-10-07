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LJASKOWSKY, Uri

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LJASKOWSKY, Uri, falleció el 6 de octubre de 2026. - Luz, Gus, Eri y Dani acompañan con mucho cariño a Vera, Dani, Victor, Pablo y a toda la familia en este triste momento.

LJASKOWSKY, Uri, falleció en Zúrich, Suiza, el 6 de octubre de 2026, a los 90 años. - Su esposa Vera, sus hijos Víctor, Daniel y Pablo, sus nueras, nietos y bisnietos lo despiden con profundo amor y tristeza, agradecidos por su vida, su ejemplo y todos los momentos compartidos. Vivió gran parte de su vida en Argentina y, desde hace 30 años, en Suiza, países que fueron parte esencial de su historia y de sus afectos. Su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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