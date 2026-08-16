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LLAVALLOL, Inés Julia,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LLAVALLOL, Inés Julia, q.e.p.d. - Teresa Llavallol y Carlos Llusá junto a sus hijos y nietos despiden a su sobrina Inesita con mucho cariño y acompañan a su familia, Felipe, Pipe y Sofía en este triste momento rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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