SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LLAVALLOL, Inés Julia, q.e.p.d. - Teresa Llavallol y Carlos Llusá junto a sus hijos y nietos despiden a su sobrina Inesita con mucho cariño y acompañan a su familia, Felipe, Pipe y Sofía en este triste momento rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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