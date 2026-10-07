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LA NACION

LLORENTE, José Antonio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LLORENTE, José Antonio. - Tu hermana Rosario, hijos y nietos te despiden con mucha tristeza.

LLORENTE, José Antonio, q.e.p.d. - Gabriel Telleria, Luis Artigue, Guillermo Pariani y todo el equipo de AyT y Asociados de Río Cuarto y Mendoza despedimos a José (Pepe) Llorente con mucho cariño, agradecemos la confianza que depositó en nosotros, su ejemplo de vida y su alegría, y acompañamos con un gran abrazo a todos sus hijos y familiares en este doloroso momento.

LLORENTE, José Antonio, q.e.p.d. - Los copropietarios del Consorcio Av. Callao 1704 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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