LOBOS, María Magdalena

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LOBOS de COSTA PAZ, María Magdalena (Baby). - Marilú Avellaneda, sus hijos Nicolás, Martín y Julián Dubourg, nietos y bisnietos despiden a su querida prima hermana.

✝ LOBOS de COSTA PAZ, María Magdalena (Baby), q.e.p.d. - Manuel y Elisin Solanet, hijos, nietos y bisnietas despedimos con inmenso cariño y oraciones a Baby y acompañamos con un fuerte abrazo a Matías, Caro y a toda la familia Costa Paz.

✝ LOBOS de COSTA PAZ, María Magdalena (Baby), q.e.p.d. - Cecilia y Javier María Busto acompañamos a los queridos Nacho y Ana, pidiendo una oración por Baby.

✝ LOBOS de COSTA PAZ, María Magdalena, q.e.p.d. - Emilio C. González Moreno la despide con enorme tristeza y acompaña con gran cariño y oraciones a su hijo Ignacio y familia.

Avisos fúnebres

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