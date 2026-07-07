SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LÓPEZ BUENO, Antonio, q.e.p.d. - Su esposa Nélida, sus hijos Fernanda y Gabriel, su nieto Lucas, su nuera Mónica y su yerno Alberto lo despiden con profunda tristeza. Se ha ido quien en vida fuera nuestro pilar absoluto, pero su ejemplo y amor incondicional permanecerán para siempre en nuestros corazones.

✝ LÓPEZ BUENO, Antonio, q.e.p.d. - Abuelo, me duele en el alma perderte, pero fue conmovedor haberte tenido. Tu nieto Lucas Antonio López Puleio.

✝ LÓPEZ BUENO, Antonio, q.e.p.d. - Maximiliano Rusconi y familia acompañan en este profundo dolor a Nelly, Gabriel y María Fernanda.

✝ LÓPEZ BUENO, Antonio, q.e.p.d. - Horacio S. Garcete, su madre Noemí y su hermana María Eugenia participan con mucho dolor el fallecimiento del padre de su tan querida María F. López Puleio y ruegan por su eterno descanso.

✝ LÓPEZ BUENO, Antonio, q.e.p.d. - Adriana García Netto, Patricia Schuvaks, Adriana Ueltschi, Leticia Ridelener, Carolina Paladini, Vicky Fansone, Pao Bigliani, Sole Magdalena, Dani Torres y Lili Iurman acompañamos a su hija Fernanda López Puleio, a Nelly y a toda la familia, en este momento tan triste y rezamos por su alma.

Avisos fúnebres

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