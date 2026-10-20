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LOPEZ SAUBIDET, Javier
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LOPEZ SAUBIDET, Javier, 17-10-2026. - Querido Pato: tus hermanos Cristian y Marilí, con todos sus hijos y nietos, te despiden con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar y rezamos por tu encuentro con los que ya partieron.
✝ LÓPEZ SAUBIDET, Javier. - Patito querido, tus hermanos, tus cuñados y tus 58 sobrinos te despiden con inmenso cariño. ¡Te vamos a extrañar!
✝ LÓPEZ SAUBIDET, Javier (Pato), q.e.p.d. - Querido Pato, te despedimos con todo nuestro cariño y oraciones. Gloria, Martin, Marina y Ramiro.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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