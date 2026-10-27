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LOTERO, Elena
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LOTERO de GENOUD, Elena. - Los Ramallo: Jorge, Alberto y Luz, Maia, Ana y Jean despedimos a Elena y abrazamos a los Genoud con todo nuestro cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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