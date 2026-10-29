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LOTERO, Elena
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LOTERO de GENOUD, Elena, q.e.p.d. - Sus amigos de tantos años de ASAC, la despiden con mucha tristeza y abrazan a toda la familia Genoud con gran cariño. Marta Pando de Shlipper, María Hernández, Marcela Pulit de Laphitzondo, Adriana Maignon, María José Laphitzondo y Larry Daniels, Gregorio Romero Areco, Jorge Cifré (a.) y Martín Laphitzondo.
Aviso publicado en la edición impresa
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