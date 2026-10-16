SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LOZANO, Antonio, q.e.p.d. - David y Berta, Fortuna, Israel y Flory Sutton e integrantes de Grupo Alvear lamentamos el fallecimiento del padre de nuestro querido Ing. Marcelo Lozano y lo acompañamos a él y a su Flia. en este difícil momento, con nuestro más profundo sentimiento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa