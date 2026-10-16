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LOZANO, Antonio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LOZANO, Antonio, q.e.p.d. - David y Berta, Fortuna, Israel y Flory Sutton e integrantes de Grupo Alvear lamentamos el fallecimiento del padre de nuestro querido Ing. Marcelo Lozano y lo acompañamos a él y a su Flia. en este difícil momento, con nuestro más profundo sentimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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