LUCCI, Pablo, q.e.p.d. - El directorio de Colombo y Magliano S.A. despide con profundo pesar a Pablo, destacado empresario agroindustrial tucumano, amigo y cliente, apasionado por el campo. Acompañamos a toda su familia y amigos en este doloroso momento.

LUCCI, Pablo. - Rabobank acompaña a Daniel y familia en estos momentos.

LUCCI, Pablo, q.e.p.d. - El Directorio de San Miguel acompaña a la familia Lucci en este doloroso momento y reza una oración en su nombre.

LUCCI, Pablo, q.e.p.d. - Santander Argentina lamenta su fallecimiento y acompaña con afecto a la familia Lucci en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

LUCCI, Pablo. - La familia Sanchis y los directivos y empleados de La Moraleja S.A. elevan una oración en su memoria y acompañan a toda su familia y a todos los integrantes de Citrusvil S.A. en estos tristes momentos.

