Quién era la modelo asesinada en Bogotá que fue encontrada dentro de una valija

La Policía de Colombia halló el lunes último el cuerpo de una modelo dentro de una valija en un departamento del norte de Bogotá. La víctima fue identificada como Natalia Villalba Angarita, de 37 años.

Oriunda de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, la víctima era una influencer. Según el medio local Caracol, se mostraba como emprendedora a través de sus redes sociales, donde compartía información relacionada con proyectos personales, actividades comerciales y viajes.

Natalia Villalba

También trabajaba como modelo en la capital nortesantandereana.

La pesquisa

Durante la inspección de la escena del crimen, los investigadores hallaron dos pasaportes de Natalia, con apellidos distintos. Los documentos registraban múltiples viajes Europa, la mayoría de ellos recientes y, especialmente, con destino a España.

Uno de los pasaportes de Natalia Villalba

Sobre ese tema, la madre de la víctima explicó que, debido a su trayectoria en el modelaje, la mujer mantenía un amplio círculo de amistades en el exterior, según consignó el medio colombiano El Espectador.

Villalba Angarita se dedicaba al modelaje independiente y tenía un emprendimiento propio, razón por lo que, ante una consulta del diario La Opinión, de Cúcuta, dos de las agencias de modelaje más reconocidas de la ciudad dijeron no tener referencias de Natalia ni registros de su paso por esas firmas.

El hallazgo

La mujer estuvo varios días sin comunicarse con su familia y entorno. Su teléfono celular no mostraba actividad y, según las primeras hipótesis del caso, su muerte habría ocurrido durante la semana pasada en un departamento de alquiler temporal ubicado en el exclusivo barrio Chicó.

De acuerdo con los primeros informes policiales, dos ciudadanos extranjeros, al parecer de origen estadounidense y británico, fueron vistos al ingresar en el departamento durante los días previos al hallazgo del cuerpo.

Los restos de la mujer fueron descubiertos por personal de limpieza que ingresó ese lunes para llevar a cabo sus tareas. En el baño de la vivienda hallaron una valija gris que estaba semiabierta dentro de la ducha.

Al abrirla, dieron con el cuerpo de Natalia, en un caso que conmovió a Colombia y a la región.