SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LUCHETTA, María Eugenia Penido de, q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - Tus hijos Alejandro y Carmenchu Oyharzabal Castro, tus hijas Patricia y Deborah Luchetta; tus nietos Camila y Federico, Marcos y Sofía, Francisco y Belén, Agustín y Meli y tus bisnietos Ignacio, Teresita, Tobías, Rufino, Mateo, Lucía y Valentina participan tu fallecimiento, agradecen la alegría inmensa de tantos lindos momentos y aprendizajes compartidos y ruegan una oración en tu memoria. Te recordaremos con el inmenso amor que nos diste durante tu maravillosa vida. Descansa en paz queridísima Euge.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa