LUCHETTA, María Eugenia Penido de,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LUCHETTA, María Eugenia Penido de, q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - Tus hijos Alejandro y Carmenchu Oyharzabal Castro, tus hijas Patricia y Deborah Luchetta; tus nietos Camila y Federico, Marcos y Sofía, Francisco y Belén, Agustín y Meli y tus bisnietos Ignacio, Teresita, Tobías, Rufino, Mateo, Lucía y Valentina participan tu fallecimiento, agradecen la alegría inmensa de tantos lindos momentos y aprendizajes compartidos y ruegan una oración en tu memoria. Te recordaremos con el inmenso amor que nos diste durante tu maravillosa vida. Descansa en paz queridísima Euge.

Avisos fúnebres
