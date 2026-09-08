SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LUCHETTI, Eduardo, q.e.p.d. - Te despedimos hoy, Eduardo, todos nosotros que te quisimos mucho y te recordaremos siempre. Alicia y sus hijas Very y Jorge Tutzer, Silvina y Paula Giacomuzzi y sus nietos Pablo, Andrés, Matías y Lucía Tutzer, Carolina y Mora García Giacomuzzi y Gael Giacomuzzi.

LUCHETTI, Eduardo. - Ernesto Arenaza y Agustina Amuchastegui e hijos acompañan a Agustín y familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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