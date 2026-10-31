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LA NACION

LUNA, María Isabel

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LUNA de LAGACHE, María Isabel. - Andrés Lagache y María G. Oseira, junto a nuestros hijos Mili y Jack y Sofía, despedimos a la adorada Marisa, agradeciendo a Dios por haberla tenido en nuestras vidas.

LUNA de LAGACHE, María Isabel. - Amelia Oseira despide a su consuegra Marisa y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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