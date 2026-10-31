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LUNA, María Isabel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LUNA de LAGACHE, María Isabel. - Andrés Lagache y María G. Oseira, junto a nuestros hijos Mili y Jack y Sofía, despedimos a la adorada Marisa, agradeciendo a Dios por haberla tenido en nuestras vidas.
✝ LUNA de LAGACHE, María Isabel. - Amelia Oseira despide a su consuegra Marisa y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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