LUNA, María Isabel

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LUNA de LAGACHE, María Isabel. - Andrés Lagache y María G. Oseira, junto a nuestros hijos Mili y Jack y Sofía, despedimos a la adorada Marisa, agradeciendo a Dios por haberla tenido en nuestras vidas.

✝ LUNA de LAGACHE, María Isabel. - Amelia Oseira despide a su consuegra Marisa y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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