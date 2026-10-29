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LUNGARZO, Lindolfo R.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d., falleció el 27-10-2026. - Tus hijas Patricia, Maricel y Silvana, tus nietas Vanesa y Sofi, tus yernos Walter, Guillermo y José Luis, y Mati te despiden con amor infinito. Fuiste un gran ejemplo y sostén. Dejaste en nosotros valores que nos acompañarán toda la vida. Te vamos a extrañar.

LUNGARZO, Lindolfo, q.e.p.d., falleció el 27-10-2026. - Loni y Renato Montefiore lo despiden con tristeza y acompañan a Maricel y familia en este momento de dolor.

LUNGARZO, Lindolfo. - Eduardo Tarditi despide a Lindolfo con pesar, acompaña a Marisel y al amigo Guillermo en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

LUNGARZO, Lindolfo, q.e.p.d. - Lucas y Sebas acompañan con cariño a Maricel y Guillermo y elevan una oración al cielo.

LUNGARZO, Lindolfo, q.e.p.d. - Teresa y Alejandro Dodero y familia acompañan a Maricel y Guillermo en su dolor.

LUNGARZO, Lindolfo, q.e.p.d., falleció el 27-10-2026. - Miguel y Alix, Gonzalo y Anita, Agustina y Nicolás, Federico y Matías Gutiérrez acompañan a Maricel y Guillermo en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d. - Lamentamos profundamente su fallecimiento y acompañamos con afecto a Maricel en este momento de tristeza, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias. Mónica y Rubén Cherñajovsky.

LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d. - Andrés y Griselda Garfunkel (as.) participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Maricel y Guillermo.

LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d. - Participamos su fallecimiento y abrazamos a Maricel, sus hermanas y Guillermo en este momento de pena. Fachu y Mery Bisso.

LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d. - Fafi Ricagno y Adrián Werthein abrazan a sus queridos amigos Maru y Guille y familias con todo cariño.

LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d. - Participamos el fallecimiento del padre de nuestra querida amiga Maricel y la acompañamos junto a sus hermanas, a Guillermo Cerviño y familias en este difícil momento. Los abrazamos con amor. Los integrantes de Pollera Pantalón.

LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d. - Isaac Zaharya y Teresa Pires de Melo participan su fallecimiento y acompañan a Maricel y Guillermo en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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