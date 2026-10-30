SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d., falleció el 27-10-2026. – Luciano y Mercedes Ojea Quintana acompañan con cariño a Maricel y Guillermo en este triste momento y rezan por su familia.

✝ LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d. - Participamos el fallecimiento del padre de nuestra querida amiga Maricel y la acompañamos junto a sus hermanas, a Guillermo Cerviño y familias en este difícil momento. Los abrazamos con amor. Las integrantes de Pollera Pantalón.

✝ LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d. - Irene Lawson de Bausili acompaña con todo cariño a Maricel y Guillermo en tan triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa