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LUNGARZO, Lindolfo R.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d., falleció el 27-10-2026. – Luciano y Mercedes Ojea Quintana acompañan con cariño a Maricel y Guillermo en este triste momento y rezan por su familia.

LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d. - Participamos el fallecimiento del padre de nuestra querida amiga Maricel y la acompañamos junto a sus hermanas, a Guillermo Cerviño y familias en este difícil momento. Los abrazamos con amor. Las integrantes de Pollera Pantalón.

LUNGARZO, Lindolfo R., q.e.p.d. - Irene Lawson de Bausili acompaña con todo cariño a Maricel y Guillermo en tan triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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