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MACIEL, María Cecilia,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MACIEL de BOSCH, María Cecilia, q.e.p.d., falleció el 14-8-2026. - Su hermana Carmen, sus hijos Carmen y Nicolás Perkins, Bernardo y Dolores Cabo Braceras, Inés y Martín Pourrain, Miguel y Sofía Lemos; sus nietos Fermín, Juana, Elena, Benito, Carmencita y Jacinta Perkins, Clara, Pedro y Antonio Pourrain, Bernardito, Fátima, Ines, Teresa, Malena y Facundo de Irigoyen, la despiden y agradecen tanto cariño recibido de su querida Chechi. Ruegan una oración por su alma.
✝ MACIEL de BOSCH, María Cecilia, q.e.p.d. - María Bosch, María Marta B. de Fourcade, los hijos de Carlos y Ángeles; Héctor y Florencia, Martín y Clara, hijos y nietos acompañan a toda la familia de Ceci con inmenso cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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