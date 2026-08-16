MACIEL, María Cecilia,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MACIEL de BOSCH, María Cecilia, q.e.p.d., falleció el 14-8-2026. - Su hermana Carmen, sus hijos Carmen y Nicolás Perkins, Bernardo y Dolores Cabo Braceras, Inés y Martín Pourrain, Miguel y Sofía Lemos; sus nietos Fermín, Juana, Elena, Benito, Carmencita y Jacinta Perkins, Clara, Pedro y Antonio Pourrain, Bernardito, Fátima, Ines, Teresa, Malena y Facundo de Irigoyen, la despiden y agradecen tanto cariño recibido de su querida Chechi. Ruegan una oración por su alma.

✝ MACIEL de BOSCH, María Cecilia, q.e.p.d. - María Bosch, María Marta B. de Fourcade, los hijos de Carlos y Ángeles; Héctor y Florencia, Martín y Clara, hijos y nietos acompañan a toda la familia de Ceci con inmenso cariño.

Avisos fúnebres

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