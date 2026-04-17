LA NACION

MACIEL, Nelly

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MACIEL de PAZ, Nelly, 15-4-2026. - Sus hijos Silvia, Francisco José, Alejandro y María Luz, Julio y Marcela despedimos a nuestra querida madre, cuyo ejemplo de vida será siempre nuestra guía, rogando oraciones en su memoria.

MACIEL de PAZ, Nelly, 15-4-2026. - Sus nietos Lauria Paz, Paz Casabianca y Paz Landaburu y sus bisnietos la despiden con profundo cariño, agradeciendo eternamente el privilegio de haberla tenido como abuela y bisabuela, rogando oraciones en su memoria.

MACIEL de PAZ, Nelly q.e.p.d. - Defensoría 6 y Bettina acompañan a la Dra. Marcela Paz y familia en este triste momento.

MACIEL de PAZ, Nelly, (Porota). - Teresa y Luz González Fernández, Marcos Castro Paz, Jorge Bayá Casal, Manuel y José Costas, Antonio y Mónica Pérez Bourbon, José Torres Argañaraz, Damián Abregu, Agustina Peña, Andrea Sassi, Matilde Frías, Luisa Sánchez Sorondo, Guillermo y Virginia Lehman, Georgina Amadeo Paz y Mariana Bayá Casal acompañan a su familia con oraciones. Que su luz y su sonrisa permanezcan siempre en el recuerdo de quienes la amaron.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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