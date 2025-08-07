SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MACRI de CALCATERRA, María Pía, q.e.p.d. - Mary Rose Fox, sus hijos María, Caco, Paulita, Felucho, Juan y Mariano y nietos despiden a Pía con inmenso cariño, rogando oraciones en su memoria.

† MACRI de CALCATERRA, Maria Pia. - Juan Garrone, Mariana Calise y familia saludan a su querido amigo Angelo y a su familia en este doloroso momento y rezan una oración en nombre de María Pía.

† MACRI de CALCATERRA, María Pía. - La familia Tonconogy acompaña con profundo pesar a Angelo Calcaterra, a sus hijos María, Pía y Antonio, y a toda la familia Calcaterra ante su dolorosa partida. Los acompaña con todo el afecto en este momento.

† MACRI de CALCATERRA, María Pía, q.e.p.d. - Margarita Tonconogy, Gastón Zilbergleijt y familia acompañan con profundo dolor y cariño a Angelo y toda su familia en este doloroso y triste momento, rogando oraciones en su memoria.

† MACRI de CALCATERRA, María Pía. - Hernán Büchi, su señora María Eleonora, y sus hijas María Delfina y María Eleonora participan con profundo dolor la partida de la mamá de Fabio, acompañando a María, Francesca, Tiziana, Santino y Valentino y rogando una oración por su eterna memoria.

† MACRI de CALCATERRA, María Pía. - Hernán Büchi, su señora María Eleonora y sus hijas acompañan a Angelo en la partida de su mamá y ruegan una oración por su eterno descanso.

† MACRI de CALCATERRA, María Pia, q.e.p.d. - El consorcio de Mariscal Ramón Castilla 2871 lamenta con profundo dolor la partida de la mamá de Fabio y Angelo y acompaña a sus familias en este triste momento.

† MACRI de CALCATERRA, María Pia. - Raúl, Gloria Saenz Valiente e hijos acompañan a Emilia, Angelo, Fabio y a toda la familia.

† MACRI de CALCATERRA, María Pia, q.e.p.d. - Abu, Nona, Labu Pia, gracias por marcarnos el camino de la vida, dejándonos en claro que la familia y el esfuerzo están sobre todas las cosas. Te vamos a extrañar mucho y te recordaremos eternamente, Eze, Mery, Delfi, Secu, Valen y Sofi.

† MACRI de CALCATERRA, María Pía. - Madre y abuela profundamente amada. Julia Tonconogy y su hijo Teo acompañan con todo su amor a Angelo, a sus hijos María, Pía y Antonio y a toda la familia Calcaterra en este momento tan triste.

