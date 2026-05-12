El momento en el que dos ladrones entraron a robar armados a un bar de Palermo y fueron detenidos por la Policía

La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones que asaltaron un bar en el barrio porteño de Palermo ubicado en la calle Uriarte al 1600.

Toda la secuencia del robo -desde la irrupción de los delincuentes en el local hasta su posterior detención- quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

Robo en un bar en Palermo

Según se observa en los videos, los ladrones entraron armados al bar al grito desesperado de “¿dónde está la plata?”, apuntando de forma directa a los empleados del comercio.

Aunque en las imágenes solo aparece uno de los ladrones, este contaba con un cómplice que mantenía a los trabajadores bajo amenaza. Sin embargo, el robo duro poco. Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 14 A acudió al lugar y frustró el asalto.

Los delincuentes tenían 46 y 35 años, uno con antecedentes

Entre sirenas y orden policial de “¡al piso, al piso!”, los efectivos redujeron y detuvieron a los sospechosos dentro del establecimiento.

Los revólveres secuestrados por la policía porteña

Según precisaron fuentes policiales a LA NACION, los delincuentes tenían 46 y 35 años, uno con antecedentes.

Asimismo, los efectivos secuestraron dos revólveres calibres 38 y 22, junto con un automóvil Volkswagen Bora estacionado a pocos metros que los asaltantes utilizaban para trasladarse.

Robo en una heladería en Rosario

Un hombre intentó robar el dinero de las propinas de una heladería de Rosario y terminó a los golpes con un empleado del local, que evitó el hurto. El episodio ocurrió a principios de mayo en un local ubicado en la intersección de la avenida San Martín y Gaboto, y se viralizó a raíz de la difusión de las cámaras de seguridad del comercio.

Un hombre se robó la propina de una heladería y el empleado lo enfrentó

El delincuente ingresó al local con la excusa de pedir facturas del día anterior y aprovechó un descuido del trabajador para tomar el efectivo que se encontraba en una lata ubicada sobre el mostrador, según informó Rosario3.

En el video se observa cómo el empleado se aleja para buscar lo que le iba a entregar al hombre de camisa azul y, en ese momento, el ladrón mete la mano en el recipiente y guarda dinero en su bolsillo. Luego repite la maniobra tras solicitar agua.

La secuencia muestra también el instante en que el joven advierte la situación: salió desde atrás del mostrador y enfrentó al ladrón. Intentó realizar una llamada con su celular, pero el hombre ofreció devolver una parte del dinero. Sin embargo, el empleado le recriminó que había agarrado más del frasco.