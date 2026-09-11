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MAESTRO, Antonio,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MAESTRO, Antonio, q.e.p.d. - Ricardo, Cecilia y Mónica Falco lamentan el fallecimiento del amigo de toda la vida, Antonio, y acompañan en su dolor a Mia y familia.
✝ MAESTRO, Antonio, q.e.p.d., falleció el 9-9-2026. - La Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su honorable consejo participan con profundo pesar el fallecimiento del ex prosecretario y digno socio vitalicio de esta institución y acompañan a sus familiares en su dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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