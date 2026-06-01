SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAFFI, Héctor, Arq., q.e.p.d. - Querido Héctor: Te despedimos con enorme tristeza. Tu talento, creatividad y legado permanecerán siempre entre nosotros. Un fuerte abrazo a toda la familia, en especial a su mujer Liliana y a sus hijos Victoria, Augusto y Francisco. César y Cristina Catena y familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa