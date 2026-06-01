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MAFFI, Héctor
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MAFFI, Héctor, Arq., q.e.p.d. - Querido Héctor: Te despedimos con enorme tristeza. Tu talento, creatividad y legado permanecerán siempre entre nosotros. Un fuerte abrazo a toda la familia, en especial a su mujer Liliana y a sus hijos Victoria, Augusto y Francisco. César y Cristina Catena y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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