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MAGUIRE, María Laura

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MAGUIRE de HOGG, María Laura, q.e.p.d., falleció el 2 de septiembre de 2026. - Santiago Mónaco, Cala Vailati y Sofía Mónaco despiden con profundo dolor y enorme cariño a Laura y acompañan a toda su familia en este momento de inmensa tristeza. Siempre estará presente en sus corazones.

Avisos fúnebres
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