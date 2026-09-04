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MAGUIRE, María Laura
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MAGUIRE de HOGG, María Laura, q.e.p.d., falleció el 2 de septiembre de 2026. - Santiago Mónaco, Cala Vailati y Sofía Mónaco despiden con profundo dolor y enorme cariño a Laura y acompañan a toda su familia en este momento de inmensa tristeza. Siempre estará presente en sus corazones.
Aviso publicado en la edición impresa
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