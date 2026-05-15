SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAI, Carlos, q.e.p.d., 6-5-2026. - Fafi Ricagno y familia acompañan a Jane y Teo con mucho cariño.

MAI, Carlos, q.e.p.d. - Despedimos a Carlos, abrazando a Jane y Teo. Mariela Schaer, junto a Guillermo, Guido y Trinidad.

✝ MAI, Carlos E., q.e.p.d. - Maita y Buby García Calvo, sus hijos y nietos despiden con profunda tristeza al queridísimo amigo y acompañan en su dolor a Jane y Teo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa