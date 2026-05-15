1
MAI, Carlos,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MAI, Carlos, q.e.p.d., 6-5-2026. - Fafi Ricagno y familia acompañan a Jane y Teo con mucho cariño.
MAI, Carlos, q.e.p.d. - Despedimos a Carlos, abrazando a Jane y Teo. Mariela Schaer, junto a Guillermo, Guido y Trinidad.
✝ MAI, Carlos E., q.e.p.d. - Maita y Buby García Calvo, sus hijos y nietos despiden con profunda tristeza al queridísimo amigo y acompañan en su dolor a Jane y Teo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El traslado de la Tesla Cybertruck del diputado libertario a Jujuy costaría más de $5 millones
- 3
Una explosiva columna del New York Times desata una crisis con Israel y Netanyahu anuncia acciones judiciales
- 4
En medio del caso Adorni, Milei defendió al diputado del Tesla y pidió que los periodistas presenten su patrimonio