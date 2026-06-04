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MALLERET, Juan Pablo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MALLERET, Juan Pablo, q.e.p.d., falleció el 2-6-2026, a los 60 años. - Con profundo dolor y tristeza, Carlos Julio Picchio e integrantes de Nobel Cooperativa de Crédito Servicios Ltda. anunciamos el fallecimiento de nuestro amigo Juan Pablo Malleret. Su partida deja una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de compartir su amistad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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