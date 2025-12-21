SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MANCUSO, Rafael, q.e.p.d., falleció el 19-12-2025. - Nicolás y María Laura Calello y sus hijos Camila, Francisco y Clara acompañan a la familia Mancuso en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

† MANCUSO, Rafael, q.e.p.d., falleció el 19-12-2025. - Luis y Susana Calello y familia acompañan a la familia Mancuso en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa