† MARAGGI, Ignacio, q.e.p.d. - Sus cuñados Ibarzábal: Martín y Bibi, Patricio y Silvia, Gabriel, Pablo, Pía, Clara y Pablo, hijos y nietos despiden al querido Ignacio y acompañan a Silvina y los chicos con mucho cariño.

† MARAGGI, Ignacio, 17-11-2025. - Silvina Ibarzábal y sus hijos Isabel, Agustín, Paula, Magdalena y Ezequiel participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

