1
MARAGGI, Ignacio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MARAGGI, Ignacio, q.e.p.d. - Sus cuñados Ibarzábal: Martín y Bibi, Patricio y Silvia, Gabriel, Pablo, Pía, Clara y Pablo, hijos y nietos despiden al querido Ignacio y acompañan a Silvina y los chicos con mucho cariño.
† MARAGGI, Ignacio, 17-11-2025. - Silvina Ibarzábal y sus hijos Isabel, Agustín, Paula, Magdalena y Ezequiel participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones
- 3
Murieron a los 89 años las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60
- 4
Shakira ya eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez