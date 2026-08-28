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MARGULIZ, Reinaldo Edgardo

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARGULIZ, Reinaldo Edgardo. - Los accionistas y directores de FAVRA SAIC participan el fallecimiento de Ronald y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MARGULIZ, Reinaldo Edgardo. - Lamentamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Ronald, y acompañamos a Betty e hijos en este doloroso momento. José Montefiore e hijos.

MARGULIZ, Reynaldo Edgardo, q.e.p.d., falleció el 27-8-2026. - La comisión directiva y el equipo de Ecoplas participan con profundo pesar el fallecimiento de Reynaldo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento y rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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