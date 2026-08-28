MARGULIZ, Reynaldo
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MARGULIZ, Reynaldo (Ronald). - Tito y Esther Guerra y familia despiden con amor al querido primo Ronald y acompañan a Betty, Josecito y familia en este triste momento.
MARGULIZ, Reinaldo (Ronald), falleció el 27-8-2026. - Te despedimos con la certeza que viviste una larga y exitosa vida, de la que fuimos parte. Los Gazzani.
✡ MARGULIZ, Reinaldo. - Oscar D. Roig, María Cristina Novelli, María Eugenia Roig y familias despedimos con profundo dolor a nuestro querido amigo Ronald, con quien compartimos décadas de amistad, y acompañamos a su familia en este triste momento. Te extrañaremos.
MARGULIZ, Reynaldo (Ronald). - Elvio y Susana Colombo acompañan a Betty con mucho cariño en tan triste momento.
✡ MARGULIZ, Reynaldo, Z.L. - Querido Ronald, querido maestro, siempre estarás con nosotros. Tu amistad, tu generosidad y tu sabiduría no se olvidarán. Loni y Renato Montefiore.
MARGULIZ, Reynaldo, q.e.p.d. - La familia Josephsohn despide con tristeza a un gran amigo y acompaña con afecto a Betty, su hijo José y familia.
✝ MARGULIZ, Reynaldo. - Los socios de Estudio Supertino, José Supertino y Mariano Carullo, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en estos momentos tan difíciles a Beatriz, José y su familia.
MARGULIZ, Reynaldo, q.e.p.d. - Eduardo y Maria Elena Baglietto despiden con profunda tristeza y mucho cariño a su querido amigo Reinaldo y acompañan a Betty y familia en este doloroso momento.
MARGULIZ, Reynaldo (Ronald), falleció el 27-8-2026. - El directorio de Colombo y Magliano S.A. despide con pesar a su cliente y amigo, y acompaña a su esposa Betty, a su hijo José y a toda su familia en este doloroso momento.
MARGULIZ, Reynaldo (Ronald), falleció el 27-8-2026. - Hugo Vassallo y familia despiden con pesar a su gran amigo y acompañan a su familia en este doloroso momento.
MARGULIZ, Reynaldo. - El personal de Amiplast S.A despide a su socio fundador con mucho dolor y acompaña a su familia en este triste momento.
✝ MARGULIZ, Reynaldo, q.e.p.d., falleció el 27-8-2026. -Antonio Paolini, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, lo despide con profunda tristeza y acompaña a su familia en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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