SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARIN, Carlos Alberto. - Daniel Marin y Lucia Fernandez despiden a Carlos con mucho amor y ruegan una oración en su memoria.

✝ MARIN, Carlos Alberto. - Juan Manuel Marin y Milagros Istueta despedimos con dolor a Carlos. Te vamos a extrañar.

✝ MARIN, Carlos Alberto. - Tus hijos Daniel y Juan Manuel y tus nietos Diego, Manuela y Mora te despiden con mucho amor y cariño.

✝ MARIN, Carlos Alberto. - Luz Fernandez Colombres participa con profundo dolor su fallecimiento.

✝ MARIN, Carlos Alberto. - Dani, tus socios y todo el equipo de Option Securities SA te acompañamos con profundo pesar ante el fallecimiento de tu padre y te hacemos llegar a vos y a tu familia nuestras condolencias en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa