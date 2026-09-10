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LA NACION

MARÍN, Carlos,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARÍN, Carlos, q.e.p.d. - La familia Urquía participa con mucho pesar su fallecimiento, acompaña a sus seres queridos en este difícil momento y eleva una plegaria por el eterno descanso de su alma.

MARÍN, Carlos, q.e.p.d. - Aceitera General Deheza participa con tristeza su partida, comparte el dolor de su familia y ofrece una oración en su memoria.

MARIN, Carlos A. - Julio Elías, Sole y familia recuerdan con afecto y agradecimiento al querido Carlos, amigo y destacado profesional, y acompañan a sus amigos Daniel, Juan y Diego.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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