SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTÍNEZ DE HOZ, Jorge L. F., falleció en Canadá el 2 de julio de 2026. - Su esposa, Claire, sus hijos, Diego, Michelle y Matías, sus hijos políticos, Vimla, Andrew y Florencia, y sus nietos, Julián, Jesica, Justin, Emily, lan, Benja, Joaco, Inés y Josefina, lo despiden con profundo amor.

✝ MARTINEZ DE HOZ, Jorge, q.e.p.d. - Axel y Libby Roberts de Augspach, John y Josie Fragueiro de Roberts y Guillermo y Cynthia Roberts de Seiguer despiden a Jorge y acompañan con mucho cariño a Claire y toda su familia.

✝ MARTINEZ de HOZ, Jorge, q.e.p.d., 3-7-2026. - Pedro y Margaret Cavanagh y familia despiden con cariño a Jorge y acompañan Claire y toda su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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