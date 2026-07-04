El insulto en español de Kylian Mbappé a Junior Alonso antes de destrabar el partido para Francia ante Paraguay

Francia monopolizó la pelota, pero no encontraba los caminos. Hasta que encontró el gol que tanto había buscado y derrotó por 1-0 a Paraguay en Filadelfia. Kylian Mbappé rompió el cero a los 70 minutos, con un penal cruzado que dejó sin chances al arquero Orlando Gill. Antes del único tanto, el capitán francés ya había sido protagonista por un exabrupto contra Junior Alonso que la transmisión captó con claridad: “La c.... de tu madre”.

La secuencia ocurrió durante el primer tiempo. Mbappé, molesto, se la agarró con el zaguero paraguayo y, mientras continuaba la acción del juego con un saque de arco, lanzó el exabrupto en español, una frase que quedó expuesta por la transmisión del estadio.

La frustración del delantero refleja también las dificultades que atravesó Francia para romper el planteo diseñado por Gustavo Alfaro. El seleccionado europeo superó el 75% de posesión de la pelota durante todo el partido, pero esa superioridad territorial no se tradujo en situaciones claras de peligro, con apenas un remate al arco antes del gol. Una cifra inusualmente baja para un equipo que llegó al encuentro con un promedio goleador cercano a los cuatro tantos por partido.

Mbappé contra Junior Alonso

Paraguay, en cambio, eligió otro camino desde el inicio. Sin delanteros definidos, con Miguel Almirón y Julio Enciso como referencias más adelantadas, apostó por un bloque compacto, con dos líneas muy juntas y una presión alta en momentos puntuales para impedir una salida limpia de los franceses.

El libreto dio resultados desde los primeros minutos. Francia manejó la pelota con paciencia, aunque casi siempre lejos del arco de Gill. Mbappé apenas pudo conectar un cabezazo sin precisión y los intentos de Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola chocaron una y otra vez contra una defensa que respondió con orden.

Kylian Mbappé contra Andrés Cubas, en el primer tiempo JEWEL SAMAD - AFP

Antes del descanso también hubo otro cruce caliente. Galarza Fonda cometió una infracción sobre Mbappé que ni el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev ni el VAR consideraron sancionable. La acción elevó la temperatura del partido y dejó al atacante francés cada vez más fastidioso frente a una marca que no le concede espacios.

En el segundo tiempo, el desarrollo casi no cambió. Francia adelantó algunos metros sus líneas y encontró en un remate de Manu Koné su aproximación más peligrosa, pero Paraguay mantuvo la estructura y continuó firme en cada duelo individual.

El gol llegó a los 70 minutos, después de un desarrollo en el que Francia dominó la posesión, pero chocó una y otra vez contra el sólido dispositivo defensivo diseñado por Alfaro. El árbitro sancionó penal por una infracción de Diego Gómez sobre Désiré Doué. Antes de la ejecución, Gustavo Velázquez se acercó al punto y lo pisó con insistencia para desacomodar el terreno e intentar incomodar al rematador. Mbappé se hizo cargo de la definición, sorprendió con la ejecución y, en lugar de buscar el palo derecho del arquero, como suele hacerlo, abrió el pie y remató cruzado, a la izquierda de Gill, que se arrojó hacia el otro lado.

Antes de que Mbappé convirtiera el 1-0 desde los 12 pasos, Velázquez pisó el punto de penal para intentar dañarlo. pic.twitter.com/E2VfKw45zN — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

El intento paraguayo no alteró al capitán francés. Mbappé ejecutó con precisión y abrió un partido que hasta entonces parecía cerrado. El tanto también tuvo impacto en las estadísticas: alcanzó los 19 goles en la historia de los Mundiales y quedó a solo uno de Lionel Messi, el máximo anotador de todos los tiempos con 20. Además, llegó a siete conquistas en la Copa del Mundo 2026 e igualó la marca del capitán argentino en la tabla de goleadores del torneo.

El duelo terminó apenas por un gol. Francia incluso terminó refugiada junto al banderín del córner para dejar correr los últimos segundos. Mbappé volvió a protagonizar un cruce con Galarza Fonda sobre el final: ambos quedaron cara a cara y el episodio desató la reacción de varios futbolistas paraguayos. Con la victoria, el seleccionado francés avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará con Marruecos el próximo jueves en Boston.

Mbappé contra Gustavo Velázquez y Gustavo Gómez, en una de las tantas discusiones en el partido MAURO PIMENTEL - AFP

Mbappé también se refirió al desarrollo del encuentro y destacó la manera en que Francia respondió a un rival que apostó por el desgaste físico y los duelos individuales. “Sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy el partido que jugamos, la forma en que lo hicimos, fue muy bueno. Demostramos que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol ofensivo. Si tenemos que ensuciarnos las manos, nos ensuciaremos las manos. No tenemos ningún problema con eso”, afirmó sobre el césped.

El delantero profundizó esa idea y dejó un mensaje con destinatario implícito para Paraguay. “Pensaban que íbamos a venir vestidos de etiqueta, que solo íbamos a hacer buenas jugadas y paredes. También sabemos jugar al fútbol sucio. Lo hicimos hoy, ganamos e incluso, en ese aspecto, fuimos mejores que ellos. Ese es su fútbol, esa es su forma de jugar. Cada uno juega con sus propias fortalezas; no hay una forma correcta o incorrecta de jugar al fútbol, solo hay una forma: ganar. Intentaron vencernos de esa manera, pero nosotros los vencimos de esa manera”, sostuvo.

Con la clasificación asegurada, Mbappé también empezó a mirar el próximo desafío. Francia enfrentará a Marruecos por un lugar en las semifinales y el delantero ya anticipó ese duelo. “Sabemos que Marruecos es un muy buen equipo. Vamos a dar lo mejor de nosotros para continuar nuestro camino. Necesitamos recuperarnos y concentrarnos en ese partido. Creo que Achraf ya me escribió”, concluyó.